«Северсталь» одержала победу над «Авангардом» в турнире имени Пучкова

В пятницу, 26 августа, состоялся матч в рамках предсезонного турнира имени Пучкова между омским «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали гости со счетом 4:2.
В составе номинальных голы шайбы забросили Наиль Якупов (26-я минута)) и Иван Телегин (38). У победителей отличились Давид Думбадзе (3), Даниил Вовченко (6), Семен Луговяк (8) и Игорь Гераськин (9).
Таким образом, «Северсталь» одержала вторую победу подряд в рамках соревнований. В предыдущем игре коллектив одолел «Сочи» (3:2), а «Авангард» уступил «Сибири» (1:2).
источник: «Советский спорт»