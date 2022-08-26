Знарок о матче «Ак Барса» - против «Локомотива»: Самая серьезная игра из тех, что мы провели

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после победы своей команды над «Локомотивом» (2:0) на Кубке ТАНЕКО.

«Хорошая игра, самая серьезная из тех, что мы провели. Что-то понравилось, что-то нет. Не понравилось большинство, хотя мы наигрываем его уже очень долго, но тут нужно потерпеть немножко, потому что у нас собрались очень мастеровитые ребята, они должны исполнять. А так – меньшинство неплохо провели и в целом неплохо сыграли. Вратарь хорошо сыграл», - сказал главный тренер «Ак Барса» клубной пресс-службе.

Этот матч был первым на турнире для обеих команд. 27 августа «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», «Локомотив» на следующий день проведет матч против «Салавата Юлаева».