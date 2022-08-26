Наставник «Локомотива» - о поражении в матче с «Ак Барсом»: Много удалений, нельзя этого допускать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин разобрал ошибки своей команды в матче с «Ак Барсом» (0:2) на Кубке ТАНЕКО и выделил хорошие действия «железнодорожников».

- Мы боролись до конца. Много удалений, нельзя этого допускать с такой командой. Не пропустили в меньшинстве – это плюс, но оно выматывает, разбалансирует. Думаю, матч на пользу – хороший темп, интенсивность, качество исполнения у «Ак Барса», - сказал Никитин клубной пресс-службе казанского клуба.

Этот матч был первым на турнире для обеих команд. 27 августа «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком», «Локомотив» на следующий день проведет матч против «Салавата Юлаева».