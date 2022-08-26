Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как стал болельщиком «Динамо».

«У меня мама «динамовка». С юного возраста я болел за «Динамо». Так получилось. Я ходил и на футбол, стоял с фанатами и на футбольных, и на хоккейных, и на баскетбольных матчах. Я знал кричалки, ходил с шарфами. Боялся, что спартаковские болельщики побьют. Но я просто полюбил команду, потому что и мама была в «Динамо», и папа, и дядя. Кстати, у нас были в команде ребята, которые играли в «Динамо», а болели за «Спартак» или ЦСКА», - приводит слова Овечкина «Метарейтинг».

Овечкин - воспитанник московского «Динамо», в России он играл только за бело-голубых.

За «Динамо» 36-летний форвард провел 182 матча, в которых забросил 55 шайб и сделал 54 голевые передачи. Вместе с клубом он стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/13, когда вернулся в команду на время локаута в НХЛ.