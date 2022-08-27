Латвийский голкипер Калниньш получил разрешение играть за «Амур»

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил о завершении разбирательства по переходу в команду голкипера Яниса Калниньша.

Ранее Федерация хоккея Латвии отклонила запрос на проведение данного трансфера.

«Международный переход Яниса Калниньша в «Амур» одобрен. Он официально может принять участие в новом чемпионате КХЛ!

Поздравления Янису и всем нашим болельщикам. Спасибо за поддержку руководству ФХР и КХЛ», - написал Крамарь в телеграм-канале.

Минувший сезон Калниньш завершал в финской «Таппаре», где провел всего два матча. Тауже латвийский голкипер имеет опыт игры в КХЛ в составе рижского «Динамо» и «Йокерита».