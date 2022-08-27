«Металлург» победил «Барыс» на Кубке губернатора Челябинской области

«Металлург» победил «Барыс» со счетом 5:2 в заключительный игровой день Кубка губернатора Челябинской области.
За российскую команду забили Денис Зернов (22-я минута), Максим Карпов (28), Джош Карри (39) и дважды Данила Юров, во втором случае поразивший пустые ворота (43, 60).
У казахстанского клуба шайбы забросили Энтони Луис в большинстве (27) и Аркадий Шестаков (29).
«Барыс» завершил турнир с двумя очками. «Металлург» набрал 4 и ждет, как сыграют в заключительном матче турнира «Трактор» (3 очка) и «Автомобилист» (2).
Кубок губернатора Челябинской области
«Металлург» (Магнитогорс) – «Барыс» (Нур-Султан) - 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Голы:
1:0 – Зернов (Карпов, Голдобин), 21:23
1:1 – Луис (Гусейнов), 26:40 – Бол.
2:1 – Карпов (Зернов, Голдобин), 27:52
2:2 – Шестаков (Петухов, Сергиенко), 28:32
3:2 – Карри (Гребенкин), 38:31
4:2 – Юров (Акользин, Еременко), 43:28
5:2 – Данила Юров, 59:56 - П.В.