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«Трактор» обыграл «Автомобилист» в матче Кубка Губернатора

Встреча завершилась со счетом 3:1.
27 августа 2022 17:38
автор: Александр Бойченко

В субботу, 27 августа, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» состоялся матч в рамках Кубка Губернатора между местным «Трактором» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На второй минуте счет в матче открыл Антон Бурдасов, на четвертой Петр Хохряков увеличил преимущество «Трактора» в счете. На 13-й минуте Максим Шабанов забросил третью шайбу «Трактора». У «Автомобилиста» отличился Стефан да Коста (51).

Новый сезон начнется для команд начнется 2 сентября. Челябинский клуб сыграет с «Северсталью», а «Автомобилист» встретится с ярославским «Локомотивом».

источник: «Советский спорт»
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