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«Динамо» заняло пятое место на Кубке мэра Москвы, обыграв «Витязь»

Сезон КХЛ стартует 1 сентября.
28 августа 2022 12:15
автор: Александр Поволоцкий

«Динамо» в матче за пятое место в Кубке мэра Москвы победило подольский «Витязь» со счетом 2:1.

В составе бело-голубых забили Андрей Миронов (9-я минута, в большинстве) и Эрик О'Делл (50, в большинстве).

У подмосковного клуба отличился Роман Абросимов (46).

Отметим, что в матче за бронзу сойдутся «Амур» и «Спартак». В финале предсезонного турнира сыграют ЦСКА и «Куньлунь».

Кубок мэра Москвы

Матч за 5-е место

«Динамо» (Москва) – «Витязь» (Подольск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

источник: «Советский спорт»
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