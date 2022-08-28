«Динамо» заняло пятое место на Кубке мэра Москвы, обыграв «Витязь»

«Динамо» в матче за пятое место в Кубке мэра Москвы победило подольский «Витязь» со счетом 2:1.
В составе бело-голубых забили Андрей Миронов (9-я минута, в большинстве) и Эрик О'Делл (50, в большинстве).
У подмосковного клуба отличился Роман Абросимов (46).
Отметим, что в матче за бронзу сойдутся «Амур» и «Спартак». В финале предсезонного турнира сыграют ЦСКА и «Куньлунь».
Кубок мэра Москвы
Матч за 5-е место
«Динамо» (Москва) – «Витязь» (Подольск) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
источник: «Советский спорт»