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Кудашов прокомментировал выступление «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.
28 августа 2022 14:40
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги предсезонной работы.

Напомним, что бело-голубые заняли пятое место на Кубке мэра Москвы. «Динамо» победило «Витязь» (2:1) в последнем матче турнира.

«У нас была большая работа. Команда полностью новая. Начиная от вратарской линии. Тут нечего говорить о сочетаниях, их просто не было. Многие игроки без опыта игры в КХЛ. У нас стояла задача подготовить их физически, тактически, сложить коллектив и так далее. Конечно, не все, но большую часть мы успели сделать. Понятно, что официальные игры — это другой накал ответственности. Многие психологические моменты будут давить, но, тем не менее, считаю, что много проблем нам удалось решить», - цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что в первом матче сезона московская команда примет «Ак Барс». Матч состоится 3 сентября.

источник: «Советский спорт»
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