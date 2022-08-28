Кудашов прокомментировал выступление «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги предсезонной работы.
Напомним, что бело-голубые заняли пятое место на Кубке мэра Москвы. «Динамо» победило «Витязь» (2:1) в последнем матче турнира.
«У нас была большая работа. Команда полностью новая. Начиная от вратарской линии. Тут нечего говорить о сочетаниях, их просто не было. Многие игроки без опыта игры в КХЛ. У нас стояла задача подготовить их физически, тактически, сложить коллектив и так далее. Конечно, не все, но большую часть мы успели сделать. Понятно, что официальные игры — это другой накал ответственности. Многие психологические моменты будут давить, но, тем не менее, считаю, что много проблем нам удалось решить», - цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».
Добавим, что в первом матче сезона московская команда примет «Ак Барс». Матч состоится 3 сентября.