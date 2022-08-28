«Получили хороший урок сегодня». Козлов – о поражении «Салавата Юлаева» в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался по поводу поражение своей команды от «Локомотива» (1:4) в матче Кубка ТАНЕКО.

Отметим, что в составе уфимцев шайбу забросил Иван Дроздов. Соперник ответил голами Степана Никулина, Александра Полунина, Егора Коршкова и Даниила Тесанова.

– Получили хороший урок сегодня. Начало матча могло быть лучше в плане выигранных единоборств. Были моменты, которые могли реализовать. Но игра не пошла. С каким настроем выйдем на игру с «Ак Барсом»? Мы будем играть против хорошего соперника боевым составом. Думаю, будет хороший экзамен для нас, – приводит слова Козлова клубная пресс-служба башкирцев.

Добавим, что ранее на турнире «Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» в серии буллитом со счетом 3:4. Игра с «Ак Барсом» состоится 29 августа в 16:30 мск.