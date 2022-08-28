В «Динамо» рассказали о долгах перед Яшкиным и Шипачевым: «Ждем следующей недели»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин признался, что клуб по-прежнему имеет долги перед некоторыми хоккеистами.

«Муссируется тема, что Яшкину до сих пор должны или год. Перед Дмитрием все вопросы по бонусам были закрыты перед наступлением 2022-го. Что касается Вадима Шипачева, то с ним подписано соглашение, которое позволяет нам оттянуть выплаты на более поздний срок, поэтому с ним все идет в рамках этого документа», - приводит слова Сопина клубная пресс-служба бело-голубых.

Напомним, Яшкин прошлый сезон провел в НХЛ, где выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс». В межсезонье форвард вернулся в КХЛ и подписал контракт со СКА.

Шипачев перешел из «Динамо» в казанский «Ак Барс».