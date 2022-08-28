Тренер «Спартака» Миронов прокомментировал победу клуба над «Амуром» в матче Кубка мэра Москвы

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча за третье место на Кубке мэра Москвы, в котором его команда обыграла «Амур» со счетом 2:0.

Отметим, что в составе красно-белых шайбы забросили Александр Хохлачев, отличившийся на 16-й минуте, а также Фил Вароне (32).

– Хороший матч, держал в напряжении все 60 минут. Сработало сегодня большинство, хороший гол забили. Пока много индивидуальных ошибок, которые приводили к выходам на наши ворота во втором периоде. Это был последний матч предсезонной подготовки, поэтому к первой игре чемпионата 2 сентября нужно быть готовыми на все сто, – цитирует Миронова клубная пресс-служба москвичей.

Добавим, что 2 сентября в рамках первом матча нового сезона КХЛ «Спартак» сыграет в Москве против «Амура». Начало – в 19:30 мск.