ЦСКА обыграл «Куньлунь» и стал победителем Кубка мэра Москвы

ЦСКА выиграл Кубок мэра Москвы, одержав победу над «Куньлунем» (4:1) в финальном матче турнира.
Отметим, что в составе армейской команды шайбы забросили Виталий Абрамов (16-я минута), Андрей Светлаков (22), Максим Соркин (38) и Павел Карнаухов (41). Соперник ответил голом Люка Локхарта (55).
Добавим, что третье место на турнире занял «Спартак». В воскресенье, 28 августа, красно-белые победили «Амур» (2:0). Пятым стало московское «Динамо», обыгравшее «Витязь» (2:1).
Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА завоевал Кубок Гагарина.
источник: «Советский спорт»