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Терещенко о решении ИИХФ по Калниньшу: У федерации не было другого выхода

Латышу разрешили играть в КХЛ.
28 августа 2022 23:06
автор: Александр Шульгин

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал решение ИИХФ признать трансфер голкипера Яниса Калниньша в хабаровский «Амур» правомерным.

«Что же касается Яниса, то, с другой стороны, у ИИХФ не было иного выхода. Они просто не имеют права согласиться с доводами латышей и запретить человеку выходить на лед. На каком основании это делать? И тут не играет роли, о какой стране идет речь. Если бы ИИХФ приняла другое решение, начался бы форменный хаос. Все буквы закона оказались бы перечеркнуты, хотя федерация и так на них наплевала», - приводит слова Терешенко RT.

Напомним, что в Латвии на законодательном уровне запретили своим хоккеистам выступать в КХЛ. Один трансфер по этой причине уже сорвался: Микс Индрашис не смог перейти в московский «Спартак», поскольку латвийская хоккейная федерация просто не выслала трансферную карту игрока. В тоге он уехал играть в Германию.

источник: «RT на русском»
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