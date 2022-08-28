«Полнейшая глупость». Каменский - о попытке Латвии не допустить перехода Калниньша в «Амур»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на попытки латвийской хоккейной федерации запретить голкиперу Янису Калниньшу выступать за хабаровский «Амур».

«К сожалению, запрет Калниньшу на вызов в сборную и дальнейшие попытки сорвать его переход со стороны местной федерации - полнейшая глупость. Слава богу, IIHF заняла сторону клуба и хоккеиста.

Отрадно, что хотя бы сейчас руководители мирового хоккея поступили согласно букве закона. Точно так же, уверен, к международным соревнованиям впоследствии вернут и россиян», - приводит слова функционера RT.

Напомним, что в Латвии на законодательном уровне запретили своим хоккеистам выступать в КХЛ. Один трансфер по этой причине уже сорвался: Микс Индрашис не смог перейти в московский «Спартак», поскольку латвийская хоккейная федерация просто не выслала трансферную карту игрока. В тоге он уехал играть в Германию.