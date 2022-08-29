Терещенко - о переходе Калниньша в «Амур»: Некоторые иностранцы могут последовать его примеру

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о переходе латвийского голкипера Яниса Калниньша в хабаровский «Амур».

–Думаю, в «Амуре» были уверены, что все закончится хорошо. Да, Калниньша отстранили от сборной, но, играя за нее, на жизнь себе не заработаешь. Ему необходимо зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. На мой взгляд, некоторые иностранцы могут последовать его примеру, – заявил Терещенко RT.

Напомним, что в Латвии на законодательном уровне запретили своим хоккеистам выступать в КХЛ. Один трансфер по этой причине уже сорвался: Микс Индрашис не смог перейти в московский «Спартак», поскольку латвийская хоккейная федерация просто не выслала трансферную карту игрока. В тоге он уехал играть в Германию.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от всех крупных турниров из-за напряженной геополитической обстановки. Также из-за санкций Санкт-Петербург лишился возможности провести ЧМ-2023.