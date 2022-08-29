«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» на Кубке ТАНЕКО, «Нефтехимик» выиграл турнир

«Ак Барс» в заключительном матче Кубка ТАНЕКО победил «Салават Юлаев со счетом 5:3.
За уфимскую команду забивали Владислав Картаев (3-я минута), Джош Хо-Сэнг (9) и Александр Кадейкин (52).
У казанского клуба шайбы забрасывали Дмитрий Воронков (43), Даниил Тарасов (46), Дмитрий Кагарлицкий (57), Кирилл Семенов (59) и Александр Радулов, поразивший пустые ворота (59).
Таким образом, «Ак Барс» набрал 5 очков, но занял второе место, так как проведший два матча «Нефтехмик» выиграл обе свои встречи. «Салават Юлаев» с одним очком занял последнее четвертое место.
Кубок ТАНЕКО
«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 5:3 (0:2, 0:0, 4:1)
Голы:
0:1 – Картаев (Тимкин), 2:34
0:2 – Хо-Сэнг (Бирюков, Кареев), 8:20
1:2 – Воронков, 42:44
2:2 – Тарасов (Адамчук, Галиев), 45:04
2:3 – Кадейкин, 51:55
3:3 – Кагарлицккий (Войнов, Шипачев), 56:47
4:3 – Семенов (Тарасов, Галиев), 58:31
5:3 - Радулов (Токранов), 58:45 - П.В.