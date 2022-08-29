Тренер «Ак Барса» Знарок – о матче с «Салаватом Юлаевым: Мы неправильно сыграли, попав на контратаки

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, почему его команда создала себе трудности по ходу матча с «Салаватом Юлаевым» (5:3) на Кубке ТАНЕКО.

«Мы создавали моменты, было много голевых моментов, особенно в первом периоде – и 1 в 0 выход, и другие. Но, к сожалению, не забили, попали на контратаки и пропустили два гола. Мы не плохо играли, мы неправильно сыграли, попав на контратаки», - сказал главный тренер «Ак Барса» клубной пресс-службе.

«Ак Барс» набрал 5 очков, но занял второе место на Кубке ТАНЕКО, так как проведший два матча на турнире «Нефтехмик» выиграл обе свои встречи. «Салават Юлаев» с одним очком занял последнее четвертое место.