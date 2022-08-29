Российский нападающий Свечников был включен в топ-10 молодых игроков НХЛ

Американский The Athletic представил свой список лучших молодых игроков НХЛ в возрасте до 23 лет.

Шестое место в нем занял российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Добавим, что лидером рейтинга стал форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз, второе место отдано защитнику «Детройта» Морицу Зайдеру, а третье – хоккеисту «Анахайма» Тревора Зеграсу.

Напомним, что в прошлом сезоне Свечников набрал 69 (30+39) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу в 14 играх Кубка Стэнли.