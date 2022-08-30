В шведской хоккейной ассоциации объявили, что не будут вызывать в сборную игроков из КХЛ

Руководство шведской ассоциации хоккея объявило, что в национальную сборную не будут вызываться игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Об этом сообщают шведские СМИ.

«Правление Шведской хоккейной ассоциации приняло политическое решение в отношении шведских игроков КХЛ. Решение гласит, что эти игроки не имеют права попадать в сборную Швеции. Указ действует до дальнейшего уведомления.

«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и всему миру, потому что речь идет о наших фундаментальных ценностях. Ассоциация ранее заявляла, что решение будет принято задолго до начала сезона, и теперь оно принято», — заявил глава ассоциации Андерс Ларссон.

Добавим, ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от всех крупных турниров.