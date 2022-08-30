В США объяснили, почему Капризов не станет капитаном «Миннесоты»

В американской прессе отметили прогресс нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, а также порассуждали о его новой роли в команде.

«После того как Капризов продемонстрировал столь впечатляющую игру в первые два сезона, болельщикам «Уайлд» нетрудно ожидать ещё более высокого уровня результативности в предстоящем сезоне.

Теперь он будет считаться, скорее, ветераном и примерит роль лидера. Он станет не капитаном, но будет кем-то, на кого молодые игроки смогут равняться», - пишут заокеанские СМИ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Капризова, как и у голкипера сборной России Ивана Федотова, есть проблемы с военным билетом. Находившийся в России хоккеист долго не мог улететь в США, однако в итоге успешно прибыл в расположение своего клуба.