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КХЛ не стала менять схему проведения плей-офф

Команды Западной и Восточной конференции смогут встретиться лишь в финале Кубка Гагарина.
31 августа 2022 10:44
автор: Максим Скороходов

КХЛ объявила, что совместно с Федерацией хоккея России приняла решение не менять формат проведения плей-офф.

Таким образом, Кубок Гагарина пройдет в прежнем формате, когда в финале сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции.

При этом лига объявила заявила, что рабочая группа занимается изменением плей-офф, начиная с сезона-2023/24.

Добавим, что первая игра регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23 состоится 1 сентября в Москве. В матче за Кубок Открытия встретятся ЦСКА и «Металлург» – финалисты прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина. Напомним, что обладателем трофея в 2022 году стали армейцы.

Седьмой матч финальной серии запланирован на 29 апреля 2023 года. Плей-офф должен начаться 1 марта.

источник: КХЛ
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КХЛ не стала менять схему проведения плей-офф
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