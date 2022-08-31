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В НХЛ оценили вероятность участия сборной России в Кубке мира

Лига разделяет понятия «сборная России» и «русские игроки».
31 августа 2022 16:28
автор: Александр Шульгин

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался по поводу участия сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Можно будет Кубок мира провести с Россией, учитывая ее текущее положение в мире? Это один из моментов, который мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать? Тут несколько вопросов, которые мы будем решать в рабочем порядке, но не думаю, что эти вопросы как-то помешают проведению турнира», - приводит слова руководителя американская пресса.

Напомним, ранее в НХЛ заявили, что турнир планируется провести в 2024 году.

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году, победителем стала сборная Канады.

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