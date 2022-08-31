«Рынки должны созреть». Руководство НХЛ - о присутствии лиги в Европе

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал постепенное углубление связей лиги с Европой.

«Меня постоянно спрашивают, будем ли мы представлены на постоянной основе командами в Европе. Я точно вижу это в будущем, но не могу спрогнозировать, когда именно это случится. Думаю, рынки должны созреть. Инфраструктура в Европе отличается от североамериканской, это является помехой в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе я точно вижу присутствие НХЛ в Европе», - приводит слова руководителя американская пресса.

Напомним, сейчас в Европе могут проводится отдельные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Дэйли заявил, что лига думает, в каком формате можно организовать участие сборной России в Кубке мира 2024 года.