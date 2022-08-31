Тренер несуществующего «Йокерита» признался, что не знает, кто продолжат платить ему зарплату

Новый главный тренер финского «Йокерита» Антти Пеннанен признался, что несмотря на юридическое и фактическое отсутствие клуба зарплата продолжает стабильно приходить ему на карту.

«Знаю ли я, кто мне платит сейчас зарплату? Нет, не знаю. Так что не могу что-то ответить. Как мне кажется, мой контракт был передан новой компании, но больше я ничего не знаю. Знаю только, что контракт тренера еще действует», - приводит слова специалиста финская пресса.

Напомним, по ходу прошлого сезона «Йокерит» и рижское «Динамо» объявили о выходе из состава участников КХЛ.