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Сергей Калинин станет капитаном «Трактора» на сезон-2022/23

31-летний россиянин выступает за челябинцев с 2020 года.
01 сентября 2022 11:57
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, кто будет исполнять обязанности капитана «Трактора» в новом сезоне.

По информации пресс-службы челябинцев, на данную роль был выбран нападающий Сергей Калинин. Отмечается, что его ассистентами станут четыре игрока, а именно Антон Бурдасов, Альберт Яруллин, Владимир Ткачев и Андрей Стась.

Напомним, что Калинин выступает за «Трактор» с 2020 года. В прошедшем сезоне 31-летний хоккеист принял участие в 55 матчах, забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.

В первой игре нового сезона КХЛ челябинский клуб сыграет с «Северсталью». Встреча состоится 2 сентября.

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