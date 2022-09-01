ЦСКА и «Металлург» объявили составы на матч за Кубок Открытия сезона КХЛ

Московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург» откроют новый сезон КХЛ.
Стали известны стартовые составы команд на матч за Кубок Открытия.
ЦСКА: Рейдеборн (Шарыченков); Нестеров – Диц, Слепышев – Григоренко – Плотников; Классон – Провольнев, Полтапов – Каменев – Абрамов; Дыбленко – Сергеев, Карнаухов – Светлаков – Соркин; Грудинин, Юртайкин – Панкратов – Гуськов, Мингачёв.
«Металлург»: Кошечкин (Паскуале); Яковлев – Земчёнок, Лайпсик – Майе – Никонцев; Хохлов – Минулин, Голдобин – Зернов – Карпов; Маклюков – Хабаров, Чибисов – Фисенко – Юров; Орехов, Кошелев – Платонов – Акользин, Гребёнкин.
Напомним, что команды встречались в финале прошлого сезона КХЛ. Обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА.
источник: «Советский спорт»