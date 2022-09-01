ЦСКА разгромил «Металлург» в первом матче сезона, отыгравшись с 0:2

Московский ЦСКА в стартовом матче нового сезона КХЛ обыграл дома магнитогорский «Металлург» со счетом 6:2.
Обе свои шайбы «сталевары» забросили в первом периоде. В составе «Металлурга» отличились Павел Акользин (9-я минута) и Семен Кошелев (14, в большинстве).
ЦСКА ответил дублем Михаила Григоренко (21 и 44, в большинстве), а также голами Павла Карнаухова (27), Семена Панкратова (28), Сергея Плотникова (38) и Данила Юртайкина (39).
Таким образом, московский клуб завоевал Кубок Открытия.
Добавим, что 4 сентября ЦСКА примет владивостокский «Адмирал», а »Металлург» в тот же день сыграет на своем льду с рижским «Динамо».
КХЛ
ЦСКА (Москва) - ЦСКА Москва – 6:2 (0:2, 5:0, 1:0)
Голы:
Вратари: Рейдеборн - Кошечкин (00:00 - 27:43); Паскуале (27:43 - 60:00)
источник: «Советский спорт»