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ЦСКА разгромил «Металлург» в первом матче сезона, отыгравшись с 0:2

Армейцы завоевали первый трофей.
01 сентября 2022 21:22
автор: Александр Поволоцкий

Московский ЦСКА в стартовом матче нового сезона КХЛ обыграл дома магнитогорский «Металлург» со счетом 6:2.

Обе свои шайбы «сталевары» забросили в первом периоде. В составе «Металлурга» отличились Павел Акользин (9-я минута) и Семен Кошелев (14, в большинстве).

ЦСКА ответил дублем Михаила Григоренко (21 и 44, в большинстве), а также голами Павла Карнаухова (27), Семена Панкратова (28), Сергея Плотникова (38) и Данила Юртайкина (39).

Таким образом, московский клуб завоевал Кубок Открытия.

Добавим, что 4 сентября ЦСКА примет владивостокский «Адмирал», а »Металлург» в тот же день сыграет на своем льду с рижским «Динамо».

КХЛ

ЦСКА (Москва) - ЦСКА Москва – 6:2 (0:2, 5:0, 1:0)

Голы:

Вратари: Рейдеборн - Кошечкин (00:00 - 27:43); Паскуале (27:43 - 60:00)

источник: «Советский спорт»
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