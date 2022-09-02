«Лещей надавать реально»: поведение игроков «Металлурга» взбесило Николишина

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по хоккею Андрей Николишин прокомментировал результат матча за Кубок Открытия КХЛ между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

«Меня один факт поразил. Я как раз сидел ближе к воротам «Магнитки». Когда пропускает вратарь, ни один, ни один человек команды не подъехал и не поддержал вратаря.

Команда вела 2:0 и тут сыпется, пять голов получает во втором периоде, и никто не подъехал к вратарю. Я не знаю, это надо разбираться внутри. Лещей надавать реально», - сказал Николишин в эфире одного из YouTube-каналов.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу ЦСКА. По ходу матча «Магнитка» выигрывала 2:0, однако во втором периоде пропустила пять шайб подряд.