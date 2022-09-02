Московское «Динамо» сообщило о том, что Миронов станет капитаном команды в сезоне-2022/23

Стало известно о том, кто станет капитаном московского «Динамо» в новом сезоне КХЛ.

Согласно данным источника, на данную роль был выбран защитник Андрей Миронов. Отмечается, что его ассистентами станут Илья Каблуков, Эрик О'Делл и Иван Игумнов.

Напомним, что Миронов является воспитанником академии «Динамо». Всего за бело-голубых 28-летний хоккеист отыграл 497 матчей, забросил 29 шайб и отдал 87 результативных передач.

Добавим, что первая игра «Динамо» в новом сезоне КХЛ состоится 3 сентября. Москвичи на своем поле примут «Ак Барс».