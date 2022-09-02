«Металлург» подписал однолетний контракт с защитником Керраном из Канады

Канадский защитник Коди Керран стал хоккеистом «Металлурга». Об этом сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Отмечается, что 32-летний игрок заключил с клубом КХЛ трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Керран родился в Калгари. На старте своей карьеры он выступал низших североамериканских лигах. Также он защищал цвета «Эсбьерга», став с командой чемпионом Дании в сезоне-2016/17. В послужном списке хоккеиста игра за норвежский «Сторхамар».

В прошедшем сезоне в составе американского «Провиденс Брюинс» Керран отыграл 48 матчей, забросил одну шайбу и отдал 15 результативных передач.