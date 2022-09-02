Дубль Гуслистова помог «Северстали» победить «Трактор» в Челябинске

Хоккеисты «Северстали» одержали гостевую победу над «Трактором» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе череповецкой команды дубль записал на свой счет Никита Гуслистов, отличившийся на 3-й и 35-й минутах. По одну шайбе забросили Робин Пресс (28) и Даниил Вовченко (48). Хозяева ответили голами Сергея Калинина (9) и Тему Пулккинена (38).

Добавим, что 4 сентября «Северсталь» сыграет в гостях против «Автомобилиста», а «Трактор» в тот же день на своей площадке примет «Локомотив».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Северсталь» (Череповец) – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Гуслистов (Суворов, Гераськин), 02:14

1:1 – Калинин (Пулккинен, Исаев), 08:26

1:2 – Пресс (Пилипенко, Гуслистов), 27:30 (бол.)

1:3 – Гуслистов, 34:55 (бол.)

2:3 – Пулккинен (Телегин, Бывальцев), 37:20 (бол.)

2:4 – Вовченко (Пилипенко, Пресс), 47:18



Вратари: Гарипов – Шугаев