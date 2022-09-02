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«Автомобилист» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче нового сезона КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2.
02 сентября 2022 19:19
автор: Александр Бойченко

В пятницу, 2 сентября, на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Автомобилистом» и ярославским «Локомотивом». Победу одержали хозяева со счетом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Брукс Мэйсек (15-я минута), Андрей Обидин (27), Данил Романцев (37) и Анатолий Голышев (60). У гостей отличился Сергей Андронов (9, 46).

В следующем матче «Автомобилист» примет «Северсталь» 4 сентября, а «Локомотив» отправится в Челябинск для игры с «Трактором».

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» - «Локомотив» 4:2

Шайбы:

0:1 - Андронов (Тесанов, Ильенко) - 08:56
1:1 - Мэйсек (Ли, Валк) - 14:47
2:1 - Обидин (Мэйсек) - 26:39, 4х5
3:1 - Романцев (Гуркин) - 36:53
3:2 - Андронов (Шалунов, Сергеев) - 45:07 5х4
4:2 - Голышев (Валк, Эберт) - 59:59

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