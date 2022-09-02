«В обороне допустили много ошибок». Тренер «Трактора» – о поражении клуба в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался по поводу поражения клуба в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:4).

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Сергей Калинин и Тему Пулккинен. Соперник ответил голами Никиты Гуслистова, отличившегося дублем, а также Робина Пресса и Даниила Вовченко.

– Первый матч в сезоне. Видна была скованность в стартовом периоде. Смогли перестроиться, разбегаться. Выглядели неплохо, создавали моменты в атаке, но не хватило завершения. В обороне допустили много ошибок. В этом направлении будем добавлять, – цитирует Гатиятулина клубная пресс-служба челябинцев.

Добавим, что 4 сентября «Трактор» на своей площадке примет «Локомотив».