«Куньлунь» обыграл «Адмирал» в первом матче нового сезона КХЛ

Хоккеисты «Куньлуня» добились победы над «Адмиралом» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что все свои шайбы пекинская команды забросила в большинстве. Ее авторами стали Паркер Фу (21-я минута), Кайл Вуд (24) и Клиффорд Пу (34). Соперник ответил голом Рудольфа Червени (60).

4 августа «Куньлунь» сыграет дома против «Амура», а «Адмирал» в тот же день на выезде встретится с «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Фу (Вуд, Ип), 20:26 (бол.)

2:0 – Вуд (Лесли, Пу), 23:08 (бол.)

3:0 – Пу (Ип, Вуд), 33:12 (бол)

3:1 – Червени (Хамидуллин, Криштоф), 59:40 (бол.)

Вратари: Смит – Серебряков.