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«Сибирь» на выезде победила «Сочи» благодаря шайбам Бека и Бутузова

Новосибирский клуб выиграл свой первый матч в сезоне-2022/23.
02 сентября 2022 21:42
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Сибирью» завершился победой новосибирской команды со счетом 2:0.

Отметим, что авторами заброшенных шайб в прошедшей встрече стали Тэйлор Бек, отличившийся на первой минуте, и Владимир Бутузов (55).

В следующем матче новосибирцы сыграют в гостях против «Спартака», а команда из Сочи встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 4 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) – «Сибирь» (Новосибирск) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 – Бек (Основин, Бутузов), 00:50

0:2 – Бутузов (Бек), 54:04

Вратари: Третьяк – Красоткин.

источник: «Советский спорт»
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