«Сибирь» на выезде победила «Сочи» благодаря шайбам Бека и Бутузова

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и «Сибирью» завершился победой новосибирской команды со счетом 2:0.
Отметим, что авторами заброшенных шайб в прошедшей встрече стали Тэйлор Бек, отличившийся на первой минуте, и Владимир Бутузов (55).
В следующем матче новосибирцы сыграют в гостях против «Спартака», а команда из Сочи встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 4 сентября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) – «Сибирь» (Новосибирск) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Бек (Основин, Бутузов), 00:50
0:2 – Бутузов (Бек), 54:04
Вратари: Третьяк – Красоткин.
источник: «Советский спорт»