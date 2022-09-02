«Спартак» обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ

В пятницу, 2 сентября, на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Амуром». Победу одержали красно-белые со счетом 3:2.

Шайбы в составе победителей забросили Александр Хохлачев (13-я минута), Роман Любимов (18) и Илья Талалуев (57). У гостей отличились Игорь Руденков (16) и Эндрю Кэлоф (37).

В следующем матче красно-белые сыграют 4 сентября дома против «Сибири», а «Амур» встретится в гостях с «Куньлунем» в тот же день.

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Регулярный чемпионат

«Спартак» - «Амур» 3:2