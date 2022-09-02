Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии после их решения о бойкоте игроков из КХЛ

Экс-вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии после того, как они решили не вызывать в национальную сборную игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Есть два важных момента. Во-первых, наш демократический парламент за 180 дней не принял закон, запрещающий работу в России. И я не видел, чтобы гражданам Чехии советовали не работать в России.

Второй момент — решение федерации не распространяется на игроков, подписавших контракты до 24 февраля. В чем разница? Что сделали одни, чего не сделали другие? Я призываю вас объяснить, почему игрокам закрыли дверь в сборную», — цитирует Гашека польские СМИ.

Напомним, ранее аналогичное решение в сторону своих игроков приняла Шведская ассоциация хоккея, наложив бойкот на их выступление в национальной сборной.

Международная федерация хоккея (IIHF) на неопределенный срок отстранила сборную России от всех турниров, параллельно лишив возможности Санкт-Петербург принять ЧМ-2023.