Московское «Динамо» и «Ак Барс» назвали составы на первый официальный матч в сезоне

КХЛ назвала составы московского «Динамо» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата.
«Динамо»:
Вратарь: Коновалов (Волков);
1) Готовец — Малышев, Джиошвили — Каблуков — Муранов;
2) Миронов — Волков А., Уил — Ефремов — Лилья;
3) Мартынов — Бойков, Игумнов — О'Делл — Рашевский;
4) Новиков — Тринеев, Никонов — Кодола — Михайлов.
«Ак Барс»:
Вратарь: Билялов (Мифтахов);
1) Токранов — Войнов, Кагарлицкий — Шипачев — Радулов;
2) Хенкель — Хафизуллин, Галиев — Семенов — Тарасов;
3) Лямкин — Адамчук, Панюков — Галимов — Глухов;
4) Евсеев, Дыняк — Сафонов — Воронков.
Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 13:00.
Напомним, что новый сезон КХЛ начался 1 сентября.