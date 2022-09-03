«Динамо» всухую обыграло «Ак Барс» на старте сезона в КХЛ

В субботу, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Победу одержали бело-голубые со счетом 2:0.

Перед началом встречи форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел символическое вбрасывание. Напомним, нападающий является воспитанником хоккейной школы «Динамо». За родную команду он играл в период с 2001 по 2005 годы. В сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ он вернулся в клуб.

Шайбы в составе победителей забросили Иван Игумнов (40-я минута) и Иван Муранов (60).

В следующем матче бело-голубые примут 5 сентября «Нефтехимик», а «Ак Барс» отправится в Москву для встречи с ЦСКА в этот же день.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» - «Ак Барс» 2:0

Голы:

1:0 - Иван Игумнов (Готовец, Тринеев) -39:58

2:0 - Иван Муранов - 59:42