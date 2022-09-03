СКА обыграл «Салават Юлаев» на старте сезона в КХЛ

СКА на своей площадке оказался сильнее «Салавата Юлаева» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу петербургского клуба.

В составе хозяев отличились Артем Федоров (7-я минута), Александр Волков (55-я) и Дамир Жафяров (64-я).

У гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (56-я) и Александер Хмелевский (59-я).

В следующем матче СКА примет дома «Барыс», а «Салават Юлаев» отправится в гости к «Витязю». Обе игры состоятся 5 сентября.

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Регулярный чемпионат

СКА - «Салават Юлаев» - 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы:

1:0 - Федоров (Яшкин, Жафяров) - 6:49

2:0 - Волков (Зыков) - 55:00

2:1 - Шмелев () - 55:05

2:2 - Хмелевский (Кадейкин, Хо Сенг) - 58:52

3:2 - Жафяров (Никишин) - 63:35