ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика» в матче КХЛ

ЦСКА на своей ллощадке оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу московского клуба.
Победную шайбу забросил Владимир Каменев.
В следующем матче ЦСКА примет дома «Ак Барс», а «Нефтехимик» отправится в гости к минскому «Динамо». Обе игры состоятся 5 сентября.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА - «Нефтехимик» - 5:4 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 1:0)
Голы:
1:0 – Абрамов (Карнаухов) - 17:18
1:1 – 18 Назаров (Леонтьев, Попов) - 17:53
1:2 – Галимов (Воробьев, Овитю) - 29:23
1:3 – Митякин (Лещенко, Порядин) - 41:22
2:3 – Слепышев (Григоренко) - 43:22
2:4 – Порядин (Митякин) - 43:40
3:4 – Сергеев (Абрамов, Каменев) - 44:35
4:4 – Григоренко () - 48:49
5:4 – Каменев (Юртайкин) - 63:38
источник: «Советский спорт»