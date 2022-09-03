ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика» в матче КХЛ

ЦСКА на своей ллощадке оказался сильнее «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу московского клуба.

Победную шайбу забросил Владимир Каменев.

В следующем матче ЦСКА примет дома «Ак Барс», а «Нефтехимик» отправится в гости к минскому «Динамо». Обе игры состоятся 5 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - «Нефтехимик» - 5:4 ОТ (1:1, 0:1, 3:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Абрамов (Карнаухов) - 17:18

1:1 – 18 Назаров (Леонтьев, Попов) - 17:53

1:2 – Галимов (Воробьев, Овитю) - 29:23

1:3 – Митякин (Лещенко, Порядин) - 41:22

2:3 – Слепышев (Григоренко) - 43:22

2:4 – Порядин (Митякин) - 43:40

3:4 – Сергеев (Абрамов, Каменев) - 44:35

4:4 – Григоренко () - 48:49

5:4 – Каменев (Юртайкин) - 63:38