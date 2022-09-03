«Металлург» вырвал победу у «Торпедо», забросив шайбу за три секунды до конца матча

«Металлург» оказался сильнее «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу магнитогорского клуба.

Автором победного гола стал защитник и капитан команды Егор Яковлев, отличившийся за три секунды до конца третьего периода. Помимо этого в составе победителей дубль оформил Павел Акользин. По одной шайбе забросили Илья Хохлов и Максим Карпов.

У гостей отличились сын главного тренера Игоря Ларионова, а также Денис Ян, Егор Виноградов и Марк Марин.

В следующем матче «Металлург» примет дома «Северсталь», а «Торпедо» сыграет на своей площадке против «Амура». Обе встречи состоятся 6 сентября.