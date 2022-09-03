СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Металлург» вырвал победу у «Торпедо», забросив шайбу за три секунды до конца матча

Встреча прошла в Магнитогорске.
03 сентября 2022 20:33

«Металлург» оказался сильнее «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу магнитогорского клуба.

Автором победного гола стал защитник и капитан команды Егор Яковлев, отличившийся за три секунды до конца третьего периода. Помимо этого в составе победителей дубль оформил Павел Акользин. По одной шайбе забросили Илья Хохлов и Максим Карпов.

У гостей отличились сын главного тренера Игоря Ларионова, а также Денис Ян, Егор Виноградов и Марк Марин.

В следующем матче «Металлург» примет дома «Северсталь», а «Торпедо» сыграет на своей площадке против «Амура». Обе встречи состоятся 6 сентября.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Металлург» вырвал победу у «Торпедо», забросив шайбу за три секунды до конца матча
Встреча прошла в Магнитогорске.
03.09.2022 20:33
Хоккей
ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Нефтехимика» в матче КХЛ
Встреча прошла в Москве.
03.09.2022 19:45
Хоккей
СКА обыграл «Салават Юлаев» на старте сезона в КХЛ
Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
03.09.2022 19:29
Хоккей
«Динамо» всухую обыграло «Ак Барс» на старте сезона в КХЛ
Встреча прошла на «ВТБ Арене».
03.09.2022 15:42
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Московское «Динамо» и «Ак Барс» назвали составы на первый официальный матч в сезоне
Игра пройдет в столице России.
03.09.2022 12:27
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гашек раскритиковал Федерацию хоккея Чехии после их решения о бойкоте игроков из КХЛ
Ранее IIHF наложил санкции на российский хоккей.
02.09.2022 23:52
Хоккей
автор: Александр Бойченко
«Спартак» обыграл «Амур» в домашнем матче КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2.
02.09.2022 22:01
Хоккей
автор: Александр Бойченко
ВХЛ сообщила о смене названия лиги с сезона-2022/23
Новый сезон соревнований стартует 3 сентября.
02.09.2022 21:53
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Сибирь» на выезде победила «Сочи» благодаря шайбам Бека и Бутузова
Новосибирский клуб выиграл свой первый матч в сезоне-2022/23.
02.09.2022 21:42
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Куньлунь» обыграл «Адмирал» в первом матче нового сезона КХЛ
Китайская команда забросила три безответных шайбы в ворота своего соперника.
02.09.2022 21:21
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Быки» разбушевались! Как «Краснодар» победил «Сочи» и догнал «Зенит»
Команда Александра Сторожука приятно удивляет на старте сезона, одержав пятую победу в последних шести матчах.
«Сам побаиваюсь нашего первого звена». Олег Знарок — после поражения от «Динамо»
Главный тренер «Ак Барса» подвел неутешительные для его команды итоги матча КХЛ против «Динамо» (0:2).
Ошиблись с фаворитом? Как «Динамо» обнулило Знарка, Радулова, Шипачева и компанию
В первом матче сезона распиаренный «Ак Барс» не подтвердил статус претендента на Кубок Гагарина, вчистую проиграв в Москве «Динамо» (0:2).
«Когда Паша забил, мы с женой орали как ненормальные». Алексей Мелешин — о сыне, «Спартаке» и «Зените»
Экс-футболист «Спартака» Алексей Мелешин после победы над «Зенитом» в Матче легенд поделился ожиданиями от предстоящего суперматча РПЛ, вспомнил недавний дебют сына за красно-белых и заглянул в будущее любимого клуба уже без Леонида Федуна.
«Забьют те и другие, а победят «быки». Прогноз Ловчева на матч «Краснодар» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 8-го тура РПЛ в Краснодаре (3 сентября, 18:30).
Хороший Парень измотает Бам-Бама! Расклад и лучшие ставки на UFC Paris
3 сентября состоится первый в истории французский турнир UFC, в главном бою которого столкнутся тяжеловесы Сирил Ган и Тай Туиваса. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других противостояниях.
Больше трех часов на корте в 40 лет – это слишком. Каким был последний матч Серены Уильямс
Знаменитая американка Серена Уильямс, перед US Open-2022 объявившая, что турнир станет последним в ее карьере, проиграла Айле Томлянович из Австралии.
«Нам было важно показать пример основе». Артем Ребров — о победе легенд «Спартака» над «Зенитом»
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров после своего прощального матча поделился ожиданиями от воскресной игры РПЛ с «Зенитом» и эмоциями от поддержки фанатов красно-белых, бойкотирующих чемпионат.
Ну какой из него Царь? Как Кокорин получил новое прозвище и дебютировал в чемпионате Кипра
Александр Кокорин после перехода в «Арис» из Лимассола вышел на замену и не забил при счете 5:0.
Легенды «Спартака» взяли реванш у «Зенита». Дело за командой Абаскаля?
В Москве прошел огненный матч ветеранов красно-белых и сине-бело-голубых.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика