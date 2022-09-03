Ротенберг - о победе над «Салаватом Юлаевым»: СКА есть над чем работать. Нужно больше забивать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий после победы своей команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Всех с победой! Хорошая игра. Ребята - молодцы, выполнили установку. Нам есть над чем работать. Конечно, нам нужно больше забивать, больше реализовывать свои моменты», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в составе хозяев отличились Артем Федоров (7-я минута), Александр Волков (55-я) и Дамир Жафяров (64-я). У гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (56-я) и Александер Хмелевский (59-я).

В следующем матче СКА примет дома «Барыс», а «Салават Юлаев» отправится в гости к «Витязю». Обе игры состоятся 5 сентября.