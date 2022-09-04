«Трактор» потерпел второе поражение кряду на старте нового сезона КХЛ, уступив дома «Локомотиву»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Локомотивом» завершился победой ярославского клуба со счетом 4:0.

Отметим, что в составе железнодорожников шайбы забросили Егор Аверин (7-я минута), Георгий Иванов (15) и Александр Елесин (38).

Добавим, что челябинская команда потерпела второе поражение в первых двух встречах нового сезона. В свою очередь «Локомотив» набрал свои первые очки. Ранее ярославцы уступили «Автомобилисту» (2:4).

6 сентября «Трактор» сыграет на своей площадке против «Автомобилиста», а «Локомотив» днем позже дома встретится с «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) – «Локомотив» (Ярославль) – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Аверин (Сергеев, Шалунов), 07:40 (бол.)

0:2 – Иванов (Аверин, Алексеев), 14:27

0:3 – Елесин (Алексеев, Коршков), 37:28

0:4 – Шалунов (Сергеев, Каюмов), 53:27 (бол.)

Вратари: Гарипов (Мыльников, 14:27) – Бочаров.