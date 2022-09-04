«Автомобилист» обыграл «Северсталь» в Екатеринбурге, забросив победную шайбу в большинстве

Хоккеисты «Автомобилиста» добились домашней победы над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Кертис Волк, отличившийся на 6-й минуте, а также Павел Куликов (17), Ефим Гуркин (30) и Брукс Мэйсек (58). Гости ответили результативными ударами Давида Думбадзе (18), Даниила Вовченко (38) и Адама Лишки (49).

Таким образом, «Автомобилист» выиграл свой второй матч кряду. Ранее коллектив обыграл «Локомотив» (4:2). В свою очередь «Северсталь» потерпела первое поражение в сезоне после победы над «Трактором» (4:2) на старте.

6 сентября екатеринбуржцы сыграют в гостях против «Трактора», а команда из Череповца в тот же день отправится в гости к «Металлургу».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Северсталь» (Череповец) – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы:

1:0 – Волк (Эберт, Мэйсек), 05:59 (бол.)

2:0 – Куликов (Хрипунов, Обидин), 16:07

2:1 – Думбадзе (Моисеев), 17:29 (мен.)

3:1 – Гуркин, 29:02

3:2 – Вовченко (Пресс, Пилипенко), 37:53 (бол.)

3:3 – Лишка (Морозов, Гераськин), 48:04 (бол.)

4:3 – Мэйсек (Да Коста, Эберт), 57:39 (бол.)

Вратари: Галкин – Подъяпольский.