Зарипов высказался о возможном возвращении в сборную России

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о своем возможном возвращении в сборную России по хоккею.

«Хотел и до сих пор хочу играть за сборную, но понимаю, что это уже нереально, только если создадут какую-нибудь сборную ветеранов Россия-U40. После того как прошел чемпионат мира в Чехии, я больше и не получал вызовов, и уже понимал, что нет смысла ждать и расстраиваться. Поэтому полностью посвятил себя КХЛ», - приводит слова хоккеиста пресс-служба ФХР.

Напомним, перед началом текущего сезона КХЛ 41-летний форвард заключил новый контракт с «Ак Барсом» до 30 апреля 2023 года.

Накануне казанцы на выезде уступили московскому «Динамо» (1:2).