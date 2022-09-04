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Женская сборная Чехии победила Швейцарию в матче за третье место на чемпионате мира-2022

Дублем в прошедшей встрече отметилась Натали Млинкова.
04 сентября 2022 18:23
автор: Владислав Корегин

Сборная Чехия стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 2022 года среди женщин.

Отметим, что в воскресенье, 4 сентября, в матче за третье место чешки обыграли Швейцарию со счетом 4:2. В составе победительниц шайбы забросили Натали Млинкова, отличавшаяся дублем на 8-й и 30-й минутах, а также Даниэла Пейшова (16) и Вендула Пршибилова (23). Соперник ответил точными бросками Алины Марти (12) и Николь Валларио (50).

Добавим, что в финальном матче сыграют между собой сборные США и Канады.

источник: «Советский спорт»
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