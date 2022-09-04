«Будем исправлять ошибки». Тренер «Трактора» – о разгромном поражении клуба в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался по поводу поражения клуба от «Локомотива» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Опять ненужные удаления, ошибки. Соперник этим воспользовался и сыграл по счету. Мы не смогли взломать оборону, недостаточно нагло играли перед воротами соперника, хотя моменты были. По самоотдаче – ни к кому нет претензий. Будем исправлять ошибки, – приводит слова Гатиятулина клубная пресс-служба челябинцев.

Добавим, что «Трактор» потерпел второе поражение в первых двух играх нового сезона. Ранее коллектив уступил «Северстали» (2:4).

6 сентября челябинцы сыграют на своей площадке против «Автомобилиста».