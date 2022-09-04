Никитин рассказал, засчет чего «Локомотив» обыграл «Трактор»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над челябинским «Трактором» в рамках регулярного первенства КХЛ.

«С нашей стороны получилась целостная игра, сработали большинство и меньшинство. Все линии сыграли на уровне. Важная победа в плане психологии, первая в сезоне. Хороший ориентир на будущее, нужно этого держаться.

Когда забивается гол - большинство хорошее. Сегодня мы были удачливы в плане завершения, но и нужно отметить ребят, забравших подборы и создавших помеху перед вратарем. Мы понимаем, что нужно работать, нюансы нужно постоянно корректировать», - приводит слова специалиста пресс-служба железнодорожников.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Локомотива».